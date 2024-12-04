СБУ затримала 16-річну дівчину, яка шпигувала за оборонцями Чернігова з таксі (фото)

Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (ГРУ) у Чернігові. Зловмисницею виявилася 16-річна місцева жителька, яку Росія втягнула у злочинну діяльність і яка допомагала російським окупантам готувати новий повітряний удар по регіону. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Щоб «обійти» українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область.

Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти.

Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з «потрібними» геолокаціями.

Військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала «на гарячому», коли вона фотографувала оборонний об’єкт.

Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері.

Фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері фото: СБУ

Підозрювана отримувала завдання через месенджер фото: СБУ

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна зрадниці, яка коригувала ракетні удари російських військ по школах і дитячих садках Донецької області, а також шпигувала за локаціями Сил оборони. Засудженою є місцева безробітна, яку ФСБ РФ дистанційно завербувала після початку повномасштабної війни. Встановлено, що саме за наведенням фігурантки у серпні 2022 року росіяни завдали ракетного удару по місцевій школі, вщент зруйнувавши будівлю навчального закладу. Після влучання агентка прибула на місце події для фіксації масштабів руйнувань і направлення російському куратору відповідного звіту.

Раніше СБУ затримала російську агентку, яка коригувала обстріли по Харкову. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

А у Києві правоохоронці затримали колаборантку, яка співпрацювала з окупантами під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Фігуранткою виявилась донька колишнього мера Полтави. За даними слідства, 36-річна жінка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «Єдина Росія».