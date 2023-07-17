Затор понад 10 км. Росіяни масово тікають із Криму (відео)

Існує два варіанти виїхати з півострова на своїй машині: через окуповані території України або на поромі

На Херсонщині утворився затор із тих, хто виїжджає з тимчасово окупованого Криму в бік Мелітополя. Про це передають місцеві ЗМІ.

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За даними сервісу Google Maps, затор з машин росіян, що біжать з Криму, зросла до майже 10 км.

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На даний момент, як пишуть росЗМІ, існує два варіанти виїхати з півострова на своїй машині: через окуповані території України або на поромі через Керченську протоку.

Нагадаємо, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

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Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночс робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.