Затримані по справі «харківських робінгудів» отримали відзнаку «Народний Герой»



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«Ми добре пам’ятаємо ціну існування проросійських бойових організацій на території України»

9 вересня в Києві відбуласьпресконференція з приводу справи «харківських робінгудів», заарештованих на 60 діб за звинуваченням у нападі на бойовий загін ОПЗЖ «Патріоти – за життя». Учасники пресконференції повідомили, що захист ув’язнених готує апеляційну скаргу на запобіжний захід, розгляд якої відбудеться 1 жовтня. Також було заявлено про тиск на слідчих, які ведуть справу, з боку проросійських політичних сил.

За словами юриста партії «Національний Корпус» Віктора Шендибила, затриманим «харківським робінгудам» обрано найтяжчий із можливих запобіжних заходів – це арешт без права внесення застави. Їм інкримінують замах на умисне вбивство та хуліганство. Він підкреслив, що кваліфікація є помилковою, «тому що не може бути замах на умисне вбивство і лише четверо потерпілих з легкими тілесними ушкодженнями».

«Дається взнаки значний політичний та інформаційний тиск на сторону слідства у цій справі. Зокрема, було повідомлено про двох загиблих, кількох викрадених та застосування вогнепальної автоматичної зброї. Хоча надалі поліція все це офіційно спростувала, повідомивши, що є всього четверо потерпілих з легкими тілесними ушкодженнями. Це зовсім не тягне на злочин особливої тяжкості», – зазначив він.

Керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін висловив підтримку ув’язненим «харківським робінгудам» та заявив, що вони, фактично виконали функції правоохоронних органів, які закривають очі на діяльність проросійських бойових організацій в Україні на зразок тітушок ОПЗЖ.

«Ми добре пам’ятаємо ціну існування подібних проросійських бойових організацій на території України, що вбивали українських активістів, журналістів та громадських діячів. Ми добре пам’ятаємо харківський «Оплот», який нападав на людей, вбивав українців і, як наслідок, пізніше сформував власний батальйон на боці «ДНР» та воював проти України. Немає жодних сумнівів, що ручна собака Медведчука – Кива формує такі самі загони з такою ж метою зараз», – підкреслив він.

Жорін додав, якщо правоохоронні органи не будуть виконувати своїх функцій та боротись із наростаючою проросійською загрозою всередині країни, то «це обов’язково робитимуть українці», які не захочуть спостерігати, як в Харків, Одесу чи Херсон заходять російські війська.

Зауважимо, що на сьогоднішній пресконференції також був присутній голова Народної нагородної місії та Міжнародної фундації національно-патріотичного єднання «Лицар Доброї Волі» Павло Циганюк. Він заочно нагородив 16 політв'язнів почесними відзнаками «Народний герой України» за благородний чин та вагомий внесок у захист державних інтересів.

«Ми пам’ятаємо Одесу, Харків, київський Майдан. Ми пройшли ту біль і кров, принесли в жертву хто своїх близьких, хто друзів. Тому прийнято рішення відзначити наших героїв вищими статусами нашої Народної нагородної місії», – сказав він.

Нагадаємо, що харківських патріотів затримали після сутичок із тітушками ОПЗЖ на трасі Київ-Харків 27 серпня. Наразі їх утримують під вартою