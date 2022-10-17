Ворог перейшов на дешеві засоби атакувальних дій – військовий експерт

Дрони-камікадзе Shahed-136 використовуються для ударів по критичній інфраструктурі України

Сили протиповітряної оборони з часом будуть активніше знищувати дрони-камікадзе Shahed-136, але ризики їх влучання все одно зберігаються. Окрім того, ворог почав використовувати не такі точні і дешеві засоби атаки на Україну. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог перейшов на дешеві засоби атакувальних дій, коли вичерпується потенціал крилатих ракет та далекобійних засобів ураження. Ці дешеві засоби можуть вражати об’єкти, координати яких вже відомі», – пояснив Згурець.

Експерт також додав, що дрони-камікадзе Shahed-136 використовуються для ударів по критичній інфраструктурі України. «Ворог дізнається де розташована ТЕЦ, закладає координати у Shahed-136 та здійснює атаки. Київ знову потрапив під цей сценарій. Значна кількість цих дронів знищується, але це додаткове навантаження на українське ППО», – підкреслив Згурець.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку.