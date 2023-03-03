Збиття ворожого Су-34 над Єнакієвим: ЗСУ зробили заяву
Один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію
У п'ятницю, 3 березня, українські Повітряні сили збили ворожий літак над тимчасово окупованим Єнакієвим на Донеччині. Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.
«Давно зенітники Повітряних Сил не радували такою збитою ціллю! 3 березня в районі Єнакієво, близько 13:30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування «Схід» знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ збили ворожий штурмовик, гелікоптер і сім безпілотників.
До слова, триває 373-я доба. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ворог і надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та три ракетні удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того, зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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