Наші захисники знищили ворожий «Тайфун»

Рашистам війна обходиться дорого у всіх сенсах. Такий вигляд має «Тайфун»

ЗСУ зруйнували техніку, вартість якої стартує від $2 млн

Українські захисники продовжують завдавати ворогу нищівних втрат особового складу та техніки. Розхвалені російські бойові машини або горять, або опиняються у руках наших героїв. Сьогодні українським бійцям вдалося знищити російський КамАЗ-63968 «Тайфун». Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко

Його вартість стартує від від $2 млн.

Окрім того, українські герої захопили російський комплекс РЕБ «Ртуть-БМ». Його призначення – придушити роботу радіопідривачів снарядів, а також може ставити перешкоди для радіохвиль. У 2013 році вартість такого комплексу складала 70 млн рублів, їх загальна кількість в армії окупантів становить лише декілька десятків.

Нагадаємо, на Чернігівщині ЗСУ знищили дві батареї артилерії окупантів.

Напередодні на Луганщині командир бригади окупантів дременув із поля бою.

До слова, генерал США спрогнозував, скільки часу рашисти ще зможуть воювати.

Читайте також: