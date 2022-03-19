  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Наші захисники знищили ворожий «Тайфун»

    Рашистам війна обходиться дорого у всіх сенсах. Такий вигляд має &laquo;Тайфун&raquo; - Наші захисники знищили ворожий «Тайфун»
    Рашистам війна обходиться дорого у всіх сенсах. Такий вигляд має «Тайфун»
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ зруйнували техніку, вартість якої стартує від $2 млн

    Українські захисники продовжують завдавати ворогу нищівних втрат особового складу та техніки. Розхвалені російські бойові машини або горять, або опиняються у руках наших героїв. Сьогодні українським бійцям вдалося знищити російський КамАЗ-63968 «Тайфун». Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко

    Його вартість стартує від від $2 млн.

    Окрім того, українські герої захопили російський комплекс РЕБ «Ртуть-БМ». Його призначення – придушити роботу радіопідривачів снарядів, а також може ставити перешкоди для радіохвиль. У 2013 році вартість такого комплексу складала 70 млн рублів, їх загальна кількість в армії окупантів становить лише декілька десятків.

    Нагадаємо, на Чернігівщині ЗСУ знищили дві батареї артилерії окупантів.

    Напередодні на Луганщині командир бригади окупантів дременув із поля бою.

    До слова, генерал США спрогнозував, скільки часу рашисти ще зможуть воювати.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна машини військова техніка Україна окупація радник #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Наші захисники знищили ворожий «Тайфун»