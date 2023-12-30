Зеленський на ставці підбив воєнні підсумки року: які висновки і прогнози

Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо

На засіданні визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік

Президент України Володимир Зеленський провів підсумкове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще.

З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік», – зазначив президент.

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Зеленський додав, що цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо.

«Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України», – резюмував президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці.