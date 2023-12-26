Зеленський провів засідання Ставки: озвучено плани на 2024 рік

Володимир Зеленський подякував Повітряним силам за «поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною»

Окрему увагу на Ставці приділили виробництву всіх видів дронів та боєприпасів до них

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Про це він повідомив у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки», – йдеться в повідомленні.

Глава держави заслухав доповіді Мінстратегпрому, Міноборони та Генерального штабу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників. Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо», – зазначив він.

Окрему увагу приділили виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. – «Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах».

Крім того, були доповіді головнокомандувача та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті.

«Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні», – завершив президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.