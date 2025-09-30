Зеленський назвав потребу України у фінансуванні оборони через ініціативу PURL

Зеленський: станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет

Зеленський подякував партнерам за фінансування оборонного озброєння та назвав щомісячну потребу України

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив ініціативу PURL («Priority Ukraine Requirements List»/«Список пріоритетних вимог України») як «дуже цінний механізм НАТО», який дозволяє трансформувати підтримку союзників у оборонні спроможності для України. Ініціатива дає змогу закуповувати ключове американське озброєння, зокрема системи Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що PURL вже забезпечує реальні результати, оскільки партнери активно фінансують пакети військової допомоги. Президент подякував країнам-партнерам за важливі внески. З серпня 2025 року було профінансовано кілька пакетів американського озброєння:

1-й пакет: Нідерланди – $578 млн.

2-й пакет: Данія, Норвегія, Швеція (спільно) – $495 млн.

3-й пакет: Німеччина оголосила про намір профінансувати $500 млн.

4-й пакет: Канада оголосила про намір профінансувати $500 млн.

«5-й і 6-й пакети зараз узгоджують з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет», - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський окреслив стратегічну мету України: «Наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал».

Нагадаємо, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. Наразі є домовленості зі США, Європою, Близьким Сходом та Африкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені», – каже глава держави.

Український лідер наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.