Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сторони погодилися, що в рамковому документі має бути чітко зафіксована дата набуття Україною членства у Європейському Союзі
скриншот з відео

Зеленський поінформував союзників щодо дипломатичного треку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі. Про це Зеленський написав у соціальній мережі, передає «Главком».
 
«Поінформував лідерів про ситуацію на дипломатичному треку. Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення нашої стійкості. Торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту. По всіх питаннях скоординували позиції. Діємо узгоджено й конструктивно. Дякую за зустріч і за підтримку!», – написав він.

Сторони погодилися, що в рамковому документі має бути чітко зафіксована дата набуття Україною членства у Європейському Союзі. Також ішлося про конкретні гарантії безпеки, які мають стати основою для довгострокової стійкості України та Європи.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 8 грудня також відвідав Велику Британію. У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. 

Зауважимо, питання українських територій є пунктом мирного плану США щодо якого досі не знайдено компромісу. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що американська сторона шукає компроміс у переговорах, однак це не означає, що Україна має поступитися територіями.

До слова, за даними Politico, США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донеччини, які не перебувають в окупації.

