Зеленський прибув у Брюссель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський прибув у Брюссель
Президент України обговорюватиме з європейськими посадовцями мирні перемовини та репараційну позику
скриншот з відео Офісу президента

У Брюсселі глава держави зустрінеться з Рютте, Коштою і Фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Зеленський зазначив, що під час візиту матиме зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також спільні перемовини з президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. «Наша взаємодія з партнерами зараз дуже важлива. Дякую за спільну роботу заради спільної безпеки», – каже він.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 грудня, також відвідав Велику Британію. У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки.

Нагадаємо, питання українських територій є пунктом мирного плану США щодо якого досі не знайдено компромісу. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що американська сторона шукає компроміс у переговорах, однак це не означає, що Україна має поступитися територіями.

До слова, за даними Politico, США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донеччини, які не перебувають в окупації.

Теги: Бельгія Володимир Зеленський

