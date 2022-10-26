«Маємо справу з неадекватною державою». Розвідка оцінила загрозу підриву Каховської ГЕС

За даними української розвідки Каховську ГЕС та дамбу не заміновано настільки, щоб можна було здійснити підрив

Від Росії можна очікувати чого завгодно, але поки що немає підстав вважати, що росіяни підірвуть Каховську гідроелектростанцію (ГЕС). Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом, є якісь загрози. Тобто, це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації», – сказав Юсов.

Представник розвідки також зазначив, що поки немає підстав вважати, що Росія здійснить підрив Каховської ГЕС. Він пояснив, що на станції та дамбі недостатньо вибухівки, аби підірвати їх.

«Що стосується Каховської ГЕС, сьогодні... не проведено необхідних робіт, не заміновано ГЕС і дамбу настільки, щоб можна було здійснити підрив», – вважає Юсов.

Говорячи про можливість застосування Росією ядерної зброї, представник розвідки зазначив, що «Путін брязкатиме нею максимально голосно, щоб її почули, на неї звернули увагу». Водночас, на думку Юсова, застосування ядерної зброї – це малоймовірний сценарій, і в разі його реалізації це наблизить кінець Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів.

Згодом стало відомо, що підрив дамби Каховської гідроелектростанції було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. На дамбі Каховської ГЕС встановлено два військові «Камази», повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов висловив думку, що Росія дійсно може підірвати дамбу на Каховській ГЕС. За словами Смірнова, треба розуміти, що з того боку – «мавпа з гранатою», від якої можна чекати всього чого завгодно.