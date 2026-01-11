Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року
Нині триває 1418-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників

За минулу добу відбулося 173 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали 56 авіаційних ударів, скинули 156 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 7050 дронів-камікадзе та здійснили 3750 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 82 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Самійлівка, Таврійське Запорізької області; Новоукраїнка Донецької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу, пункт управління та інженерну споруду противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинувши п’ять авіабомб, здійснив 98 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року фото 2

Наші війська зупинили шість атак противника у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року фото 3

Вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року фото 4

Ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населеного пункту Дружелюбівка та в районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року фото 5

Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Дронівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року фото 6

Ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Щербинівка та у напрямку Софіївки, Торського.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Гришиного, Сергіївки, Білицького та Філії.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року фото 8

Противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке, Січневе та у напрямку населених пунктів Олексіївка, Соснівка, Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року фото 9

Сили оборони відбили 23 атаки росіян в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року фото 10

Минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Степового.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року фото 11

Українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1417-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 507 танків
Втрати ворога станом на 5 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
5 сiчня, 06:48
Трамп прокоментував долю Донбасу
Трамп прокоментував долю Донбасу
29 грудня, 2025, 01:12
Нині триває 1402-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року
26 грудня, 2025, 08:11
Сарваров народився 11 березня 1969 року
Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві
22 грудня, 2025, 09:29
Україна повернула тіла полеглих воїнів
Україна повернула тіла полеглих воїнів
19 грудня, 2025, 11:25
Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
Дії Трампа надають Путіну сміливості: пояснення CNN
18 грудня, 2025, 04:11
Ситуація на фронті 17 грудня
Лінія фронту станом на 17 грудня 2025. Зведення Генштабу
17 грудня, 2025, 22:26
Фомін став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2023 році
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Дмитра Фоміна
14 грудня, 2025, 09:00
Унаслідок удару зафіксовано вибухи та потужну пожежу
Генштаб підтвердив ураження в Ярославлі одного з найбільших російських НПЗ
12 грудня, 2025, 19:43

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року
Росія втягнула дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій
Росія втягнула дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій
Втрати ворога станом на 11 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2026
Протести в США та в Ірані, знеструмлення двох областей України: головне за ніч
Протести в США та в Ірані, знеструмлення двох областей України: головне за ніч

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua