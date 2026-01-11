Втрати ворога станом на 11 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 11 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 11 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 11 січня втратила:
- особового складу – близько 1 218 940 (+1 130) осіб;
- танків – 11 541 (+11) од;
- бойових броньованих машин – 23 885 (+3) од;
- артилерійських систем – 35 952 (+44) од;
- РСЗВ – 1 598 (+1) од;
- засоби ППО – 1 269 (+0) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 104 068 (+654) од;
- крилаті ракети – 4 155 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 644 (+134) од;
- спеціальна техніка – 4 039 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1418-й день повномасштабної війни в Україні.
