Втрати ворога станом на 11 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 11 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 541 танк
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 11 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 11 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 11 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 218 940 (+1 130) осіб;
  • танків – 11 541 (+11) од;
  • бойових броньованих машин – 23 885 (+3) од;
  • артилерійських систем – 35 952 (+44) од;
  • РСЗВ – 1 598 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 269 (+0) од;
  • літаків – 434 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 104 068 (+654) од;
  • крилаті ракети – 4 155 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 73 644 (+134) од;
  • спеціальна техніка – 4 039 (+0) од.
Втрати ворога станом на 11 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1418-й день повномасштабної війни в Україні.

Генштаб втрати

