Росія атакувала українські міста дронами: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія атакувала українські міста дронами: головне за ніч
Головні новини ночі проти 8 серпня
фото ілюстративне

Наслідки атак наразі уточнюються

Росія здійснила атаку дронів, Зеленський провів розмову з Мелоні та заслухав доповідь команди про зустріч безпекових радників, Трамп виступив з заявами.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 8 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Дрони атакували Київщину

Цієї ночі російські терористи атакували декілька українських областей ударними дронами. Під ударом опинилась Київщина. Очільник Київської ОВА Микола Калашник розповів наслідки атаки.

Як повідомив Калашник, ворог атакував мирні населені пункти Київщини дронами. Росіяни атакували Бучанський район.

Є інформація про поранених. За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримало троє жінок: 16, 56 та 80 років. 

Також внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби.

Атака на Харків

У ніч на 8 серпня російські терористи атакували Харків ударними дронами.

«Харків зазнав атаки ворожим дроном «шахед» – у місті пролунали вибухи», – написав мер міста Ігор Терехов.

За словами Терехова, внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Окрім того, місцеві ЗМІ повідомляють про пожежу після влучання «шахеда» в Балаклії.

Обстріл Одеси

Місцеві пабліки повідомили, що вибухи не вщухали у місті. Ворог атакував Одесу ударними дронами. 

Атаку підтвердив мер міста Геннадій Труханов та закликав громадян перейти в укриття

Розмова Зеленського з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. 

Зеленський повідомив, що мають спільний погляд на те, як треба рухатися до реального й чесного миру.

«Обмінялися деталями наших нещодавніх контактів з іншими лідерами. Для України важливо, щоб партнери були поінформовані про ситуацію. Ми всі хочемо визначеного та безпечного майбутнього для Європи», – написав президент.

Глава української держави зазначив, що Мелоні підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом із США для встановлення миру.

Доповідь про зустріч безпекових радників

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь команди про зустріч безпекових радників. 

«Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир», – написав президент.

Глава української держави розповів, що під час розмови «домовилися завтра продовжити: багато ще треба попрацювати».

Заяви Трампа

Репортер уточнив у Трампа, чи діє ще дедлайн для російського диктатора Путіна щодо запровадження санкцій проти РФ.

Американський лідер відповів: «Це залежатиме від нього. Подивимось, що він скаже. Я дуже розчарований».

Також господар Білого дому повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним не є обов'язковою перед переговорами Трампа та Путіна.

Дональд Трамп зазначив, що не чув про те, що Путін вранці відкинув ідею зустрічі з Зеленським, сказавши про тривалу підготовку.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що проведе зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Білому домі.

Трамп заявив, що це буде історичний саміт миру.

«Ці дві країни воювали протягом багатьох років, і ця війна забрала життя тисяч людей. Багато лідерів намагалися зупинити цю війну, але безуспішно – аж до цього моменту, завдяки Трампу. Моя адміністрація вже давно веде діалог з обома сторонами», – написав він.

