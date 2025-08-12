Головна Країна Політика
Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку
фото: скриншот з відео

Військові доповіли президенту про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що були зроблені кроки, щоб виправити ситуацію на Покровському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно», – підкреслив президент.

Раніше аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію поблизу Добропілля та заявили про швидке просування окупаційних військ.

Згодом ЗСУ спростували повідомлення про прорив російських військ у районі Покровська та Добропілля Донецької області, уточнивши, що йдеться лише про проникнення невеликих груп, які знищують Сили оборони.

Також Генштаб ЗСУ наголосив, що Сили оборони вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках. «Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тис. особового складу», – йдеться у заяві.

