Дітей змушують брати участь у спільних молитвах із військовими РФ

Російська окупаційна адміністрація на Луганщині використовує неповнолітніх для створення ідеологічного контенту безпосередньо в зоні бойових дій. Як повідомляє Центр національного спротиву, дітей залучають до релігійних молебнів поблизу лінії фронту, свідомо наражаючи їх на смертельну небезпеку, передає «Главком».

Для створення картинки «єдності народу та армії» загарбники організували вивезення школярів у райони, що перебувають під вогневим контролем артилерії та безпілотників.

Дітей змушують брати участь у спільних молитвах із військовими РФ для зйомок пропагандистських роликів. Перевезення організовують через підконтрольні школи та «патріотичні» рухи, часто ігноруючи реальну згоду батьків.

Підконтрольні Кремлю священники не лише благословляють військових, а й виправдовують присутність дітей на фронті ідеями «служіння».

За даними ЦНС, будь-яка відмова від участі в таких заходах фіксується окупантами. Це створює ризики для родин: від адміністративного тиску до переслідувань батьків. Замість забезпечення безпеки, Росія перетворює життя дітей на інструмент інформаційної війни, намагаючись нормалізувати бойові дії у свідомості молоді.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області критичну нестачу медичного персоналу намагаються компенсувати за рахунок студентів перших курсів. Місцева окупаційна адміністрація в особі так званої «міністерки охорони здоров’я» Наталії Пащенко заявила, що майбутніх медиків залучатимуть до роботи як молодший персонал, видаючи це за програму «швидкої побудови кар’єри».

Повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.