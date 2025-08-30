Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України
30 серпня, в останній день літа, в Україні відзначається День авіації
фото: Офіс президента

«Ми обов’язково зробимо все, щоб українське небо було мирним і безпечним. З Днем авіації України!», – написав президент

У День авіації України президент Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто пов’язав своє життя з небом – військових і цивільних пілотів, інженерів, диспетчерів, техніків і конструкторів, передає «Главком».

У своєму привітанні глава держави подякував усім, хто захищає українське небо, розвиває авіаційну галузь і щоденно працює заради безпеки та сили України.

«День авіації. День тих, для кого небо стало роботою, мрією та справжнім покликанням. Військові й цивільні. Пілоти, екіпажі, інженери, конструктори, диспетчери, техніки – усі ви робите величезну справу для України. Наше небо під вашим захистом.

Дякую кожному, хто працює заради нашої безпеки, заради сили України в небі. Усім, хто розвиває нашу авіацію. Ми обов’язково зробимо все, щоб українське небо було мирним і безпечним. З Днем авіації України!», – написав президент.

До привітання він також додав фото, на яких зображена українська авіаційна техніка та фахівці, що працюють із нею.

11 фото
На весь екран

Зазначимо, що 30 серпня, в останній день літа, в Україні відзначається День авіації – свято військових та цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості й транспорту. 

Це професійне свято усіх льотчиків, як цивільних так і військових, а також усіх, хто задіяний в авіаційній промисловості. День авіації відзначають щороку, останньої суботи серпня, згідно з указом президента України. Свято було впроваджено Леонідом Кравчуком у 1993 році на знак солідарності з авіаційними спеціалістами оборонного та транспортного сектора України.

Читайте також:

Теги: військові Володимир Зеленський свято авіація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 24 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 24 серпня: традиції та молитви
23 серпня, 22:00
Головною умовою Лавров назвав вирішення питання про легітимність
Кремль знайшов нову причину продовжити війну? Лавров назвав чергову умову мирної угоди
21 серпня, 14:35
Зустріч президентів Трампа і Зеленського
Припинення вогню не буде. Що далі?
20 серпня, 08:02
Очільник Кремля висунув пропозицію під час вчорашньої розмови з Трампом
Путін запропонував провести переговори із Зеленським у Москві – AFP
19 серпня, 17:24
Зеленський зустрінеться з президентом США
Оприлюднено розклад переговорів Трампа із Зеленським та європейськими лідерами
18 серпня, 07:32
Ніхто і ніде не звертає увагу на гуманітарний вимір «швидкого миру»
Чого насправді варті «швидка мирна угода» і «гарантії Путіна»?
17 серпня, 16:01
Деталі майбутніх переговорів поки що не розголошуються
Зеленський у Лондоні зустрінеться зі Стармером
14 серпня, 09:44
8 серпня Україна відзначає День військ зв'язку
Зеленський привітав воїнів військ звʼязку із професійним святом
8 серпня, 10:15
Туреччина наполягає на необхідності переговорів України та РФ
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Події в Україні

Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України
Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України
Сили оборони відкинули окупантів поблизу двох сіл – DeepState
Сили оборони відкинули окупантів поблизу двох сіл – DeepState
ISW розкрив справжню мету росіян саміту на Алясці
ISW розкрив справжню мету росіян саміту на Алясці
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
У Львові підняли Прапор Надії в пам'ять про зниклих безвісти
У Львові підняли Прапор Надії в пам'ять про зниклих безвісти
У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: є жертва, десятки поранених (фото)
У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: є жертва, десятки поранених (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
26K
У Туреччині почалися страйки в готелях
7952
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
6320
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5157
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua