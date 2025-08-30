Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України

30 серпня, в останній день літа, в Україні відзначається День авіації

«Ми обов’язково зробимо все, щоб українське небо було мирним і безпечним. З Днем авіації України!», – написав президент

У День авіації України президент Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто пов’язав своє життя з небом – військових і цивільних пілотів, інженерів, диспетчерів, техніків і конструкторів, передає «Главком».

У своєму привітанні глава держави подякував усім, хто захищає українське небо, розвиває авіаційну галузь і щоденно працює заради безпеки та сили України.

«День авіації. День тих, для кого небо стало роботою, мрією та справжнім покликанням. Військові й цивільні. Пілоти, екіпажі, інженери, конструктори, диспетчери, техніки – усі ви робите величезну справу для України. Наше небо під вашим захистом.

Дякую кожному, хто працює заради нашої безпеки, заради сили України в небі. Усім, хто розвиває нашу авіацію. Ми обов’язково зробимо все, щоб українське небо було мирним і безпечним. З Днем авіації України!», – написав президент.

До привітання він також додав фото, на яких зображена українська авіаційна техніка та фахівці, що працюють із нею.

Зазначимо, що 30 серпня, в останній день літа, в Україні відзначається День авіації – свято військових та цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості й транспорту.

Це професійне свято усіх льотчиків, як цивільних так і військових, а також усіх, хто задіяний в авіаційній промисловості. День авіації відзначають щороку, останньої суботи серпня, згідно з указом президента України. Свято було впроваджено Леонідом Кравчуком у 1993 році на знак солідарності з авіаційними спеціалістами оборонного та транспортного сектора України.