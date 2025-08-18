Оприлюднено розклад переговорів Трампа із Зеленським та європейськими лідерами

Зустріч Трампа із Зеленським запланована на 20:15 за київським часом

Президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розклад американського президента, оприлюднений Roll Call.

а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

За планом, делегація ЄС прибуде до Білого дому о 19:00. О 20:00 Трамп офіційно привітає Зеленського, після чого відбудеться їхня розмова. Далі, о 21:15, президент США зустріне європейських лідерів, а о 21:30 вони разом зроблять фото.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

До слова, Трамп перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня, зробив заяву про війну в Україні. Зауважимо, що Зеленський уже прибув у Вашингтон.