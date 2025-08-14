Головна Країна Політика
Зеленський у Лондоні зустрінеться зі Стармером

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський у Лондоні зустрінеться зі Стармером
Деталі майбутніх переговорів поки що не розголошуються
фото: PA/Sky News

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на Даунінг-стріт. Деталі майбутніх переговорів поки що не розголошуються, однак зустріч відбувається напередодні важливого саміту між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Зустріч Зеленського та Стармера відбувається лише за день до того, як Трамп і Путін проведуть особисті переговори щодо припинення вогню в Україні на Алясці.

Напередодні цієї події Зеленський, Стармер та інші європейські лідери провели телефонну розмову з президентом США. Під час неї вони домовилися, що «жодних рішень щодо України не слід приймати без України» і що першим кроком має стати наполягання на припиненні вогню з Києвом.

NBC News повідомило, що Дональд Трамп заявив, що не обговорюватиме з Путіним питання поділу українських земель. Він також висловив сподівання на саміт між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Як відомо, у середу, 13 серпня, на шостому засіданні «коаліції охочих» президент Володимир Зеленський заявив про спільну з партнерами підтримку ініціатив США щодо завершення війни та досягнення справедливого миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал українського лідера.

Глава держави підкреслив, що умови миру не можуть визначатися без України, а переговори матимуть сенс лише після встановлення режиму тиші. Він подякував союзникам за допомогу та закликав інвестувати у виробництво українських дронів, а також долучатися до нового натовського інструменту PURL для закупівлі американської зброї.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Теги: переговори Володимир Зеленський Кір Стармер Лондон

