«Зливала» дані про військових ЗСУ. Мешканку Житомирщини засудили до семи років в'язниці

До 7 років за ґратами засуджено жительку Житомирщини, яка передавала ворогу розвідданні

З квітня по червень цього року жінка збирала інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ

Суд засудив до семи років в'язниці мешканку Житомирської області, яка співпрацювала з окупантами та передавала їм інформацію про пересування військових ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

«Мешканка Чуднівської територіальної громади під час спілкування в соцмережі з військовослужбовцем збройних сил РФ погодилася на співпрацю. Вона отримала для конспірації позивної «Перемога» і систематично розвідувала і передавала ворогові відомості, які використовувалися для ведення війни на території України», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, з квітня по червень цього року жінка збирала інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, чисельність особового складу, розташування блокпостів, їх GPS-координати, а також рух вертольотів над селами.

Задокументовано понад десять фактів передачі інформації російському куратору.

На суді жінка визнала свою провину та заявила, що виконувала завдання окупантів безкоштовно.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру прокурору окружної прокуратури Запорізької області, який зрадив присязі та добровільно перейшов на бік ворога.