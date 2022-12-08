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Зеленський прокоментував перемогу Ощадбанку у суді Франції

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський прокоментував перемогу Ощадбанку у суді Франції
Гарант привітав перемогу Ощадбанку у суді Франції
фото: Офіс президента

Зеленський зауважив, що Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній

Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора майже $1,5 мільярда. Це перша за шість років перемога в суді щодо вкрадених Росією активів в Криму. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Маємо сьогодні дуже важливий результат у Франції. Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками – майже $1,5 мільярда», – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що цей судовий процес тягнувся понад шість років ще з 2015-го року.

«Понад шість років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював... Але є ця перемога для України. Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній», - підкреслив глава держави, додавши, що це перша перемога державної компанії в судах проти Росії щодо захопленого у Криму.

Зеленський зауважив, що Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній.

Гарант також повідомив, що сьогодні представники ОП й уряду взяли участь у конференції у США, яка присвячена створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

«Зараз теж іще не всі у світі погоджуються, що цей трибунал спрацює. Але хай там що кажуть – ми будемо робити своє й обов'язково доб'ємося результату для України та українців», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Апеляційний суд Парижа 30 березня 2021 року підтримав позицію Міністерства юстиції РФ про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на $1,3 млрд. «Зокрема, РФ вдалося довести, що так звані інвестиції, а саме кримське відділення Ощадбанку, були створені до 1 січня 1992 року, тобто ще в радянський період, у зв'язку з чим вони не підпадають під дію угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій», - стверджував Мін'юст РФ.

Ощадбанк у жовтні 2021 року подав до касаційного суду Франції заяву про апеляційне спростування рішення Апеляційного суду Парижа про відсутність в арбітражу юрисдикції у справі стосовно відшкодування українському банку $1,3 млрд збитків від тимчасової окупації Криму.

Теги: Ощадбанк росія президент перемога

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