«Ощадбанк» попередив про нову шахрайську схему

Банк нагадує: в якому разі не переходьте за посиланнями про начебто «зарахування коштів»

Клієнтів просять не реагувати на підозрілі листи від шахраїв

«Ощадбанк» повідомляє про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок. Про це повідомляє пресслужба банку.

«У листах міститься фішингове посилання для перегляду деталей операції, за яким у жодному разі не можна переходити! Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку», – застерігають у фінустанові.

«Ощадбанк» просить клієнтів бути пильними та дотримуватись правил фінансової безпеки, а разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень телефонувати до контакт-центру банку.

Нагадаємо, стало відомо, як шахраї виманюють гроші в українців: нові схеми. Через війну в Україні з'явилися нові шахрайські схеми: зловмисники усілякими способами виманюють гроші у громадян.

Також родичам військових почали телефонувати шахраї. Шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників.

Читайте також: