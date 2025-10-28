Головна Країна Суспільство
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 28 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 жовтня у світі відзначають Міжнародний день анімації та Всесвітній день дзюдо. В Україні вшановують пам'ять визволення від нацистських загарбників. За церковним календарем віряни відзначають День пам’яті святих мучеників Терентія і Неоніли.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 жовтня 2025 року.

Свята в Україні

День визволення України від нацистських загарбників

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це пам'ятна дата, присвячена вшануванню мужності та героїзму українського народу під час Другої світової війни. 28 жовтня 1944 року вважається днем остаточного вигнання військ нацистської Німеччини за межі сучасних кордонів України. Цей день є символом вкладу українців у перемогу над нацизмом та відзначається на державному рівні.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день анімації

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято було засноване 2002 року Міжнародною асоціацією анімаційного кіно (ASIFA) на честь першого публічного показу анімаційної технології Еміля Рейно (оптичного театру) в Парижі 28 жовтня 1892 року. Цей день присвячений вшануванню мистецтва анімації та людей, які створюють мультфільми та анімаційні роботи.

Всесвітній день дзюдо

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це свято було засноване Міжнародною федерацією дзюдо на честь дня народження засновника цього бойового мистецтва Дзігоро Кано. Метою дня є популяризація філософії та цінностей дзюдо, які включають повагу, дисципліну та взаємодопомогу.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Терентія і Неоніли

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

28 жовтня за церковним календарем віряни вшановують пам’ять святих мучеників Терентія і Неоніли, а також їхніх дітей. Вони жили у III столітті в Єгипті й постраждали за свою християнську віру під час гонінь імператора Декія.

За переказами, подружжя Терентій і Неоніла разом із сімома дітьми було піддане жорстоким тортурам за відмову принести жертву язичницьким ідолам. Незважаючи на муки, вони вистояли у своїй вірі, підтримуючи один одного, і були страчені. Їхня стійкість стала прикладом вірності християнським ідеалам.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо цього дня туман – скоро буде тепло.
  • Сонячний день віщує потепління, а похмурий – морози.
  • Іній на деревах – до швидкого потепління.
  • Якщо на річках лід став – то мороз довго протримається.
  • Зорі блищать яскраво – до гарної погоди.

Історичні події

  • 1913 рік – відкривають трамвайний рух у Вінниці;
  • 1920 рік – країни Антанти підписують з Румунським королівством «Бессарабський протокол», який віддає Бессарабію Румунії;
  • 1938 рік – 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону;
  • 1989 рік – Верховна рада Української РСР ухвалює закон про державний статус української мови;
  • 1993 рік – Сенат Австралії визнає Голодомор в Українській СРР актом геноциду;
  • 2007 рік – представлений список «100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні» британської газети The Daily Telegraph, до нього увійшов український художник Іван Марчук.

Іменини

День ангела святкують: Дмитро, Іван, Неоніла, Семен, Терентій, Федір, Юхим.

