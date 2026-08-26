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Зеленський разом із Драпатим прибув на фронт, де ЗСУ проводять наступальну операцію

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський разом із Драпатим прибув на фронт, де ЗСУ проводять наступальну операцію
Президент зустрівся з воїнами 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади
фото: Офіс президента України

Президент зустрівся з військовими 80-ї бригади та обговорив потреби підрозділів

Президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим прибув на Олександрівський напрямок, де Сили оборони проводять наступальну операцію. Про це повідомляє глава держави, пише «Главком».

Зеленський зустрівся з військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Президент подякував бійцям за службу та відзначив військовослужбовців державними нагородами.

«Передусім – наша вдячність воїнам, завдяки яким Україна може цими днями відзначати 35-ту річницю відновлення незалежності», – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі з командирами президент обговорив питання посилення українських підрозділів на цьому напрямку. Серед основних запитів військових – забезпечення дронами, далекобійною артилерією та малими радіолокаційними станціями.

Також сторони обговорили питання прямого фінансування бригад, самовільного залишення частин (СЗЧ), підготовки військовослужбовців та способів їхнього заохочення. «Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників», – заявив президент.

Олександрівський напрямок залишається однією з ділянок, де Сили оборони проводять активні наступальні дії. За даними Десантно-штурмових військ, операція триває з 29 січня 2026 року. У її межах українські військові відновили контроль над понад 745 кв. км території та 26 населеними пунктами у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

За даними президента, під час операції російські війська втратили щонайменше 9550 військових убитими та понад 6600 пораненими. Також українські військові поповнили обмінний фонд. Українське командування заявляло, що метою операції є зрив планів російських військ щодо подальшого просування в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей, а також розгром російського угруповання в операційній зоні.

Зеленський також наголосив на необхідності надалі посилювати підрозділи, які виконують бойові завдання на цьому напрямку. Варто нагадати, що понад 100 українських воїнів повернулися з російського полону після масштабного обміну.

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Теги: Донбас ЗСУ Володимир Зеленський Михайло Драпатий

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