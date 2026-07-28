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Зеленський прибув до США

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський прибув до США
Зеленський вже у Сполучених Штатах Америки
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Президент України зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом та його командою

За словами Зеленського, у межах візиту заплановані переговори з президентом США, його командою, а також іншими представниками, які можуть підтримати оборону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Серед головних питань переговорів президент назвав протиповітряний захист і стратегічну співпрацю зі Сполученими Штатами. «Мир повинен стати ближче», – зазначив Зеленський.

Також президент повідомив, що під час перебування у Вашингтоні візьме участь у церемонії вшанування пам’яті Ліндсі Грема. За його словами, Україна разом із партнерами згадає внесок сенатора у питання безпеки та свободи в Євроатлантичному регіоні та інших частинах світу. «Дякую всім, хто допомагає захисту життя», – написав Зеленський.

Напередодні стало відомо, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть зустріч у Вашингтоні 28 липня. Переговори відбудуться у другій половині дня за київським часом і пройдуть у закритому форматі.

Під час візиту до Вашингтона Зеленський також запланував зустріч із сенаторами США напередодні розгляду законопроєкту про так звані «пекельні санкції» проти Росії. Запрошення отримали всі 100 членів Сенату.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявив, що переломним моментом у його відносинах із Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані у квітні 2025 року. За словами українського президента, після цього змінилося розуміння спільних підходів до завершення війни.

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Теги: президент Володимир Зеленський США

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