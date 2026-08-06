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Зеленський доручив підготувати спеціальну санкційну операцію проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський доручив підготувати спеціальну санкційну операцію проти РФ
Президент зробив заяву про санкції проти Росії
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів координаційну нараду щодо санкційної політики проти Росії за війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів координаційну нараду щодо наших санкцій – усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. Бачимо, що в кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б», – наголосив президент.

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фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський зауважив, що під час наради також обговорили використання Росією сучасних верстатів і технологій, які вона самостійно не здатна розробити, оскільки відстає в цій сфері щонайменше на одне покоління. За його словами, необхідно посилювати тиск, щоб обмежити такі зв'язки держави-агресора зі світом.

«Доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість – визначені компанії у визначених нами напрямках. Кожен з учасників наради отримав чіткі завдання. Розраховую на повне виконання. Слава Україні!», – підсумував глава України.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти суб’єктів, що працюють на російський військово-промисловий комплекс. Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб, які виробляють і постачають обладнання і компоненти для російського ВПК та силових структур в обхід санкцій.

До слова, Велика Британія 6 серпня розширила санкції проти Росії, додавши до санкційного списку 19 нових позицій. Обмеження торкнулися російських банків, компаній енергетичного та промислового секторів, а також танкерів, які перевозили російські нафту, нафтопродукти й скраплений природний газ.

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Теги: росія санкції Володимир Зеленський

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