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Удари по Смілі та Сумщині, блекаут у Центральній Азії. Головне за 14 серпня 2026

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Удари по Смілі та Сумщині, блекаут у Центральній Азії. Головне за 14 серпня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 14 серпня 2026 року

Росіяни вдарили безпілотниками по місту Сміла на Черкащині. Москва відкинула ідею перемир'я у Чорному морі. Сили оборони атакували комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» під Петербургом і систему управління російськими дронами. Україна покарала причетних до вивезення зерна з окупованих територій.

«Главком» зібрав головні події за 14 серпня.

Атака БпЛА на Черкащину

Удари по Смілі та Сумщині, блекаут у Центральній Азії. Головне за 14 серпня 2026 фото 1
фото: ДСНС

У Смілі, що на Черкащині, один із російських БпЛА, начинений шрапнеллю, влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Спалахнула пожежа, сталися значні руйнування в одному з під’їздів. Рятувальники евакуювали 10 мешканців. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей. Бригади швидкої надали їм медичну допомогу, однак від госпіталізації потерпілі відмовилися.

Росія вбила маму із сином на Сумщині

Удари по Смілі та Сумщині, блекаут у Центральній Азії. Головне за 14 серпня 2026 фото 2
фото: Сумська ОВА

Ворог атакував дронами  будинок у Буринській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки будинок зазнав значних руйнувань, виникла пожежа. На місці загинули 29-річна жінка та її дев’ятирічний син. Ще четверо людей отримали поранення. Батько та бабуся загиблого хлопчика зазнали важких опіків і перебувають у лікарні.

Удари Сил оборони по Росії

Наслідки удару по Ленінградській області Росії
Наслідки удару по Ленінградській області Росії
фото: росЗМІ

Сили оборони України уразили виробничо-перевалочний комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області Росії. За попередньою інформацією, внаслідок атаки було уражено дві переробні установки. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Наразі ступінь пошкодження об'єкта та остаточні результати атаки уточнюються.

Тверську область Росії атакували безпілотники, внаслідок чого було пошкоджено великий логістичний комплекс Wildberries приблизно за 150 км від Москви. 

Крім цього, Україна завдала серії ударів по об'єктах, які забезпечували роботу російських безпілотників. Знищено два наземні ретранслятори управління ударними дронами та уражено п'ять пунктів управління БпЛА. 

Блекаут у країнах Центральній Азії

Одразу кілька країн Центральної Азії зіткнулися з масштабними перебоями в роботі енергосистем. Без електроенергії залишилися жителі низки міст і регіонів Казахстану, Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану. За попередніми даними, причиною стали збої в об’єднаній енергосистемі Центральної Азії. У Казахстані повідомили про різку зміну перетоків електроенергії, через що спрацювала протиаварійна автоматика.

Реакція Росії на пропозицію перемир'я у Чорному морі

Росія наразі не бачить підстав погоджуватися на припинення вогню у Чорному морі. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова. За її словами, Москва нібито не отримувала офіційними каналами пропозиції Туреччини, у якій були б конкретизовані умови можливого мораторію на бойові дії в Чорному морі. Водночас речниця російського МЗС виключила можливість повернення до Чорноморської зернової ініціативи, яка діяла з липня 2022-го до липня 2023 року. 

Нові санкції України

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Обмеження також застосували до суден, які використовували для його перевезення.

Інші важливі новини

  • Помер колишній народний депутат Євген Шаго.
  • Президент Володимир Зеленський анонсував операції проти колаборантів.
  • Прах першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця доправлено до Києва.
  • Уламок безпілотника винесло на популярний пляж Румунії.
  • Україна почала бойові випробування реактивних дронів-перехоплювачів.

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Теги: Україна санкції Азія блекаут Сумщина Черкащина війна смерть Чорне море перемир'я росія Володимир Зеленський

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