Президент анонсував важливі дипломатичні зустрічі у серпні

Зеленський: Готуємося до важливих зустрічей у серпні

Сьогодні, 28 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Фінляндії Александром Стуббом у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Під час зустрічі з Александром Стуббом обмінялися деталями наших зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Очевидно, що Росія зазнає великих втрат на полі бою, складнішою стає і ситуація в російській економіці – Алекс відзначив наші успіхи в далекобійних санкціях», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський зазначив, що паралельно робиться все можливе, щоб забезпечити більше захисту для українців від російських ударів. Він подякував за детальне розуміння потреб України та наголосив, що ракети для систем Patriot потрібні буквально щодня.

«Також ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Дякую, Алексе!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прилетів до США. О 12:30 (19:30 з Києвом) президент візьме участь у Національній церемонії прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом. О 18:00 (01:00 за Києвом) відбудеться зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

Зауважимо, 28 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію команд.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп останніми тижнями почав інакше оцінювати Україну та її президента Володимира Зеленського. Раніше Трамп у приватних розмовах висловлював скепсис щодо перспектив України у війні. Однак останнім часом його ставлення почало змінюватися – він став більш оптимістично оцінювати позиції Києва та дії Зеленського.