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Сили оборони уразили російський винищувач МіГ-29

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Сили оборони уразили російський винищувач МіГ-29
Сили оборони вдарили по аеродрому «Міллерово» у Ростовській області РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У Генштабі підтвердили успішне ураження російських об’єктів у Криму та на Запоріжжі

Упродовж 24 серпня та в ніч на 25 серпня підрозділи Сил оборони України провели серію успішних операцій, завдавши ураження низці важливих військових цілей російських окупантів, повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у Луганську українські військові успішно уразили спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвет-М». На території тимчасово окупованого Криму, в населеному пункті Мирне, вдалося знешкодити станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку «Starlink».

Важливих втрат ворог зазнав і на Запоріжжі. У Бердянську сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів агресора. Також у Приморську було завдано удару по складах матеріально-технічних засобів одного з підрозділів окупаційних військ.

Окрім цього, за результатами аналізу даних підтверджено пошкодження російського винищувача МіГ-29 безпосередньо на аеродромі «Міллерово» у Ростовській області РФ. Наразі фахівці уточнюють ступінь завданих збитків. Бойова робота по ключових військових об’єктах ворога триває.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 серпня  підрозділи Сил оборони України завдали успішного удару по потужностях нафтопереробного заводу «Афіпський», розташованого в Краснодарському краї РФ.

Крім того, підтверджено ураження двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в Астраханській області РФ, яке відбулося в ніч на 24 серпня.

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Теги: ЗСУ росія винищувач Генштаб

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