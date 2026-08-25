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У Дружківці, до якої наближається фронт, у дворах будинків з’являються поховання (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Дружківці, до якої наближається фронт, у дворах будинків з’являються поховання (фото)
Поховання зафіксовані у дворах житлових будинків
фото: Oleg Kornienko/Telegram

Через безпекову ситуацію, вбитих ховають у дворах будинків

У Дружківці Донецької області, до якої наближається фронт, у дворах житлових будинків з’являються поховання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на воєнного кореспондента «Факти ICTV» Олега Корнієнка.

«Назви міст змінюється, а скрізь сценарій у росіян однаковий. Вбивають людей, а потім знищують міста. Зараз ворог активно випалює Дружківку. Місто між Краматорськом та Костянтинівкою під постійними ударами авіації та артилерії. І безперестанку над вулицями кружляють ворожі дрони вишуковуючи свої цілі. І часто ними стають цивільні, які не поспішають евакуюватися», – йдеться у дописі.

У Дружківці, до якої наближається фронт, у дворах будинків з’являються поховання (фото) фото 1
мапа: DeepState

Журналіст додав, що через безпекову ситуацію, вбитих ховають у дворах будинків.

Також волонтер Денис Христов показав одне з поховань у Дружківці і звернувся до мешканців, які досі відмовляються від евакуації: «Он там пані Ганна теж так казала, що вона живе на своїй землі. Де вона? Вона в землі. Ви цього хочете? Вас поховати немає кому буде?».

За словами волонтера, люди нерідко погоджуються виїжджати лише після прямого влучання у власний дім. «Поки КАБ не зруйнує будинок, якщо пощастить вижити, вони переходять, визивають евакуацію і тільки тоді виїжджають», – сказав він.

До слова, у Дружківці на Донеччині припиняється медична діяльність КНП «Центральна міська клінічна лікарня». Відповідне рішення 24 серпня ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.

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Теги: війна Донеччина

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