Зеленський розповів, чи боїться він «долі Навального»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Я не можу думати про Путіна, про його отруту і токсини, які він має чи мав», – заявив глава держави
фото: Офіс президента

Президент заявив, що намагається не думати про загрозу отруєння

На Мюнхенській конференції з безпеки під час розмови з журналістами президента Володимира Зеленського запитали, чи не боїться він, що росіяни отруять його так само, як опозиціонера Олексія Навального. Про це інформує «Главком».

«Ви не боїтеся, що вас отруять?», – запитала Зеленського журналістка Sky News.

«Я не знаю, що буде завтра. Ми маємо боротися кожного дня. Кожен день – це нове життя. Наша (України, – ред.) єдина мета – вижити. Я не думаю про себе, бо ми втратили багато людей. Я один із багатьох людей в Україні, які воюють», – сказав глава держави.

Президент додав, що намагається не думати про загрозу отруєння.

«Я не можу думати про Путіна, про його отруту і токсини, які він має чи мав. У мене на це не вистачає часу», – заявив глава держави.

Президент нагадав, що росіяни атакують Україну сотнями дронів і ракет.

«І в чому відмінність між ними і токсинами чи отруйними речовинами?», – риторично запитав він.

Напередодні Британський уряд та його європейські союзники заявили, що російський опозиційний політик Олексій Навальний був вбитий за допомогою токсину епібатидину з південноамериканської жаби, який класифікують як хімічну зброю.

Раніше мати Навального назвала замовника його убивства. «Я впевнена, що колись правда переможе. Замовника знає весь світ, але ми хочемо, щоб дізналися і виконавців – і тих, хто сприяв цьому, і тих, хто зробив», – сказала Людмила Навальна. 

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого 2024 року. Соратники політика заявляють, що його вбили за прямим наказом Володимира Путіна. Слідчий комітет РФ відмовився порушувати кримінальну справу за фактом загибелі Навального. Причиною його смерті у Слідчому комітеті назвали «комбіноване захворювання».

Зауважимо, у серпні 2024 року слідчий комітет Ямало-Ненецького автономного округу РФ заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у медчастині після реанімаційних заходів, які не дали результату, тому розслідування не проводитиметься. 

Читайте також:

