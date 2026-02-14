Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Олексія Навального було вбито токсином південноамериканських жаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Олексія Навального було вбито токсином південноамериканських жаб
Вдова Навального Юлія заявляла, що з самого початку була переконана у його отруєнні та подякувала європейським країнам за надані докази
фото: AP

Токсин епібатидин у 200 разів сильніший за морфін і викликає параліч та смерть

Британський уряд та його європейські союзники заявили, що російський опозиційний політик Олексій Навальний був вбитий за допомогою токсину епібатидину з південноамериканської жаби, який класифікують як хімічну зброю. Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ Великої Британії разом із союзниками – Швецією, Францією, Німеччиною та Нідерландами. Як інформує «Главком», про це пише Daily Mail.

За повідомленням, Навальний помер у віці 47 років під час ув’язнення в віддаленій арктичній колонії два роки тому. Йому було призначено тривалі терміни ув’язнення за сумнівними обвинуваченнями в розкраданні. Росія оголосила про його смерть 16 лютого 2024 року, а союзники Навального та міжнародні експерти вказали на політичний мотив його отруєння.

Токсин епібатидин, що міститься в шкірі південноамериканської отруйної жаби, у 200 разів сильніший за морфін і викликає параліч та смерть. Докази отруєння були підтверджені лабораторними аналізами з п’яти європейських країн. Британія та її союзники наголошують, що лише російська держава мала можливість, мотив і засоби для здійснення такого вбивства.

Вдова Навального Юлія заявляла, що з самого початку була переконана у його отруєнні та подякувала європейським країнам за надані докази. Вона назвала Путіна вбивцею та закликала притягнути його до відповідальності за злочини.

Ранвше мати Навального назвала замовника його убивства. «Я впевнена, що колись правда переможе. Замовника знає весь світ, але ми хочемо, щоб дізналися і виконавців – і тих, хто сприяв цьому, і тих, хто зробив», – сказала Людмила Навальна. 

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого 2024 року. Соратники політика заявляють, що його вбили за прямим наказом Володимира Путіна. Слідчий комітет РФ відмовився порушувати кримінальну справу за фактом загибелі Навального. Причиною його смерті у Слідчому комітеті назвали «комбіноване захворювання».

Зауважимо, у серпні 2024 року слідчий комітет Ямало-Ненецького автономного округу РФ заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у медчастині після реанімаційних заходів, які не дали результату, тому розслідування не проводитиметься. 

Читайте також:

Теги: Daily Mail Олексій Навальний розслідування держава смерть політика отруєння росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори з РФ перестали бути цирком: що змінилося для Путіна
Стоп-кран Путіна: чому Кремль більше не імітує переговори
3 лютого, 11:27
За даними AP, родини щонайменше 10 громадян Бангладеш вважають своїх близьких зниклими безвісти після того, як ті виїхали до Росії нібито на цивільну роботу
В окопи замість роботи. Розслідування AP про вербування бангладешців на війну проти України
28 сiчня, 01:59
Стів Віткофф разом з Дональдом Трампом
Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ
4 лютого, 02:57
Чим зараз займається Єрмак? Оприлюднено щоденний графік
Чим зараз займається Єрмак? Оприлюднено щоденний графік
6 лютого, 13:07
Робітники ліквідують наслідки Дарницької теплоелектростанції після російської атаки в Києві
FT: Росія вирішила зламати Україну холодом і темрявою, але прорахувалася
7 лютого, 07:17
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
8 лютого, 03:57
Болгарію сколихнула загадкова серія смертей в горах
Болгарію сколихнула загадкова серія смертей в горах
10 лютого, 05:17
Офіцеру загрожує до десяти років ув'язнення
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
29 сiчня, 13:31
Близнюк з 2022 року працює тренером у збірній Китаю
Олімпійська чемпіонка поскаржилася на жорстокий булінг в збірній Росії з художньої гімнастики
2 лютого, 12:59

Соціум

Олексія Навального було вбито токсином південноамериканських жаб
Олексія Навального було вбито токсином південноамериканських жаб
Після нічних вибухів у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ
Після нічних вибухів у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ
The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
Акторка подала до суду на уряд Албанії за використання її обличчя для ШІ-міністерки
Акторка подала до суду на уряд Албанії за використання її обличчя для ШІ-міністерки
Німецький аеропорт припинив обслуговування рейсів: у чому причина
Німецький аеропорт припинив обслуговування рейсів: у чому причина
Соцопитування зафіксували зміну настроїв у США на користь Байдена
Соцопитування зафіксували зміну настроїв у США на користь Байдена

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua