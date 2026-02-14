Олексія Навального було вбито токсином південноамериканських жаб

Вдова Навального Юлія заявляла, що з самого початку була переконана у його отруєнні та подякувала європейським країнам за надані докази

Токсин епібатидин у 200 разів сильніший за морфін і викликає параліч та смерть

Британський уряд та його європейські союзники заявили, що російський опозиційний політик Олексій Навальний був вбитий за допомогою токсину епібатидину з південноамериканської жаби, який класифікують як хімічну зброю. Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ Великої Британії разом із союзниками – Швецією, Францією, Німеччиною та Нідерландами. Як інформує «Главком», про це пише Daily Mail.

За повідомленням, Навальний помер у віці 47 років під час ув’язнення в віддаленій арктичній колонії два роки тому. Йому було призначено тривалі терміни ув’язнення за сумнівними обвинуваченнями в розкраданні. Росія оголосила про його смерть 16 лютого 2024 року, а союзники Навального та міжнародні експерти вказали на політичний мотив його отруєння.

Токсин епібатидин, що міститься в шкірі південноамериканської отруйної жаби, у 200 разів сильніший за морфін і викликає параліч та смерть. Докази отруєння були підтверджені лабораторними аналізами з п’яти європейських країн. Британія та її союзники наголошують, що лише російська держава мала можливість, мотив і засоби для здійснення такого вбивства.

Вдова Навального Юлія заявляла, що з самого початку була переконана у його отруєнні та подякувала європейським країнам за надані докази. Вона назвала Путіна вбивцею та закликала притягнути його до відповідальності за злочини.

Ранвше мати Навального назвала замовника його убивства. «Я впевнена, що колись правда переможе. Замовника знає весь світ, але ми хочемо, щоб дізналися і виконавців – і тих, хто сприяв цьому, і тих, хто зробив», – сказала Людмила Навальна.

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого 2024 року. Соратники політика заявляють, що його вбили за прямим наказом Володимира Путіна. Слідчий комітет РФ відмовився порушувати кримінальну справу за фактом загибелі Навального. Причиною його смерті у Слідчому комітеті назвали «комбіноване захворювання».

Зауважимо, у серпні 2024 року слідчий комітет Ямало-Ненецького автономного округу РФ заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у медчастині після реанімаційних заходів, які не дали результату, тому розслідування не проводитиметься.