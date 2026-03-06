Посол України в НАТО повідомила, чи є проблеми з постачанням зброї зі США через війну на Близькому Сході

Дипломатка повідомила про рішення передачу ППО Україні, прийняте на зустрічі у форматі «Рамштайн»

Україна не має проблем з постачанням зброї зі США зброї США за програмою PURL. Як повідомила посол України в НАТО Альона Гетьманчук, бойові дії на Близькому Сході не вплинули на постачання озброєння. Про це посадовиця повідомила коментарі Радіо Свобода, передає «Главком».

За словами Альона Гетьманчук, загострення ситуації на Близькому Сході також не вплинули й на отримання ППО для України від партнерів. «Наразі не фіксуємо змін чи затримок в постачаннях за програмою PURL у звʼязку з подіями на Близькому Сході. Так само не бачимо наразі впливу на рішення, ухвалені на зустрічі у форматі «Рамштайн» щодо додаткових засобів ППО, наданих зі складів партнерів. Все в роботі», – повідомила посол.

Також дипломатка наголосила на тому, що від вчасного внесення внесків від партнерів, які беруть участь у програмі PURL. Саме від цього залежить те, як швидко США буде опрацьовувати їх та закуповувати зброю для України.

«Ми у свою чергу пояснюємо країнам-членам НАТО та партнерам Альянсу, що на сьогодні існує два шляхи, як допомогти нам ефективно та швидко захиститись від масованих ударів – насамперед балістичних: через внесок в програму PURL або через надання нам відповідних ракет-перехоплювачів зі своїх складів», – додала Альона Гетьманчук.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, війна в Ірані поки що не вплинула на постачання зброї в Україну. Однак продовження загострення конфлікту може мати наслідки для поновлення озброєння України. За словами Зеленського, наразі проблем із постачанням зброї через конфлікт в Ірані для України немає. «Поки що ми не бачимо цього впливу. Поки що ті постачання, на які ми розраховували, вони не зменшились, але пройшла доба. Тому поки що зарано робити висновки», – пояснив Зеленський.

Однак президент зауважив, що тривале продовження бойових дій в Ірані дійсно матиме вплив на постачання зброї. У такому випадку Україна активно працюватиме над власним виробництвом зброї.