Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки

Обійшлося без постраждалих

У ніч на 7 березня на Полтавщині зафіксовано падіння ворожих безпілотників у двох районах. Унаслідок російської атаки пошкоджено приватні домоволодіння, однак обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, пише «Главком».

Повідомляється, що у Полтавському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Є пошкодження покрівлі приватного домоволодіння.

Згодом стало відомо про пошкодження приватного будинку внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Миргородському районі.

«На щастя, люди не постраждали», – повідомили в ОВА.

Нагадаємо, у вівторок, 3 березня, на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків російських дронів. Внаслідок цього постраждали люди.