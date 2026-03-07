Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обійшлося без постраждалих

У ніч на 7 березня на Полтавщині зафіксовано падіння ворожих безпілотників у двох районах. Унаслідок російської атаки пошкоджено приватні домоволодіння, однак обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, пише «Главком».

Повідомляється, що у Полтавському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Є пошкодження покрівлі приватного домоволодіння.

Згодом стало відомо про пошкодження приватного будинку внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Миргородському районі.

«На щастя, люди не постраждали», – повідомили в ОВА.

Нагадаємо, у вівторок, 3 березня, на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків російських дронів. Внаслідок цього постраждали люди.

Читайте також:

Теги: Полтавщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Старший лейтенант поліції Андрій Анцибор приєднався до лав поліції в Херсоні у 2016 році
На Херсонщині через удар ворожого дрона загинув патрульний поліцейський
3 березня, 14:48
105-річна жителька Херсона Ольга Будникова тепер мешкає у геріатричному пансіонаті
«Я не повернуся вже додому ніколи»: 105-річну херсонку евакуювали через постійні обстріли
28 лютого, 18:59
Рятувальники ліквідували наслідки комбінованої російської атаки
Київщина: через російський обстріл постраждали два райони
26 лютого, 10:20
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки
Понад вісім ударів по Запоріжжю: є поранені, серед них – дитина
24 лютого, 01:35
Ворог пошкодив виробничі та складські приміщення, а також адміністративні будівлі
Росіяни обстріляли Одещину: є загиблі та поранені
23 лютого, 07:52
Ворог вдарив по Миколаївській області «шахедами»
На Миколаївщині пошкоджено енергетичну інфраструктуру через обстріл РФ
13 лютого, 08:37
Російські загарбники знищили житло родини
РФ вбила трьох дітей та батька у Богодухові: що відомо про трагедію
11 лютого, 09:32
На Рівненщині ушкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру
РФ влучила у багатоквартирний будинок на Рівненщині, є загиблий (оновлено)
7 лютого, 13:45
Наслідки нічного удару по Дніпру, 7 лютого 2026 року
Дніпро оговтується від удару дронів: пошкоджено комунальне підприємсто (фото)
7 лютого, 08:48

Події в Україні

Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки
Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки
Склади боєприпасів, ракетні комплекси та вертоліт Ка-27: Сили оборони уразили важливі цілі ворога
Склади боєприпасів, ракетні комплекси та вертоліт Ка-27: Сили оборони уразили важливі цілі ворога
Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу
НБУ дав пораду банкам після скандалу в Угорщині
НБУ дав пораду банкам після скандалу в Угорщині
Посол України в НАТО повідомила, чи є проблеми з постачанням зброї зі США через війну на Близькому Сході
Посол України в НАТО повідомила, чи є проблеми з постачанням зброї зі США через війну на Близькому Сході
Президент вручив генеральські погони Редісу
Президент вручив генеральські погони Редісу

Новини

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Вчора, 14:58

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua