Зеленський обговорив із президентом Чехії військову підтримку України

Зеленський подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження

Лідери розглянули можливу участь Чехії в ініціативі PURL

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Петром Павелом, щоб обговорити військову підтримку нашої країни. Як інформує «Главком», про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження. Наша країна розраховує, що надходження снарядів відбуватиметься без жодних затримок.

Зеленський зустрівся з президентом Чехії Павелом: говорили про постачання снарядів та співпрацю у спільних програмах захисту



Глава держави наголосив, що Україна розраховує на продовження чеської ініціативи з постачання боєприпасів.



Також сторони обговорили можливу участь в… pic.twitter.com/ffWXeNZV8u — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 14, 2026

Лідери розглянули можливу участь Чехії в ініціативі PURL. Для України важливо, щоб відбувалося постійне наповнення цієї програми для закупівлі ракет до систем ППО.

Крім того, Володимир Зеленський та Петр Павел говорили про потенційну реалізацію спільних проєктів у межах інструменту SAFE.

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це започаткований у 2025 році механізм США та НАТО для прискореного забезпечення України критично важливим американським озброєнням. Партнери фінансують закупівлю зброї (наприклад, ракет для Patriot, Himars) зі списку пріоритетних потреб, сформованого Києвом, що дозволяє швидко отримувати обладнання безпосередньо у США.

Нагадаємо, Петр Павел під час візиту до Києва 16 січня 2026 року оголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Головне призначення цієї авіації – ефективне перехоплення російських ударних безпілотників.Йдеться про легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA, які підходять для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями.

Згодом правляча коаліція Чехії не підтримала передачу Україні бойових літаків Aero L-159 ALCA і фактично заблокувала їх продаж Києву. Відповідне рішення ухвалили представники партій ANO, SPD та AUTO на спеціальному засіданні.

Міністр оборони Чехії Яромир Зуна пояснив позицію уряду тим, що L-159 залишаються критично важливими для чеських Збройних сил і не можуть бути виведені зі складу армії.