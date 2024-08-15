Росія відмовилася розслідувати смерть Олексія Навального

Юлія Навалььна отримала постанову Слідкому РФ про відмову розслідувати смерть її чоловіка лише через пів року після смерті Олексія

Слідчий комітет Ямало-Ненецького автономного округу РФ стверджує, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у медчастині після реанімаційних заходів, які не дали результату, тому розслідування не проводитиметься. Про це повідомляє вдова політика на сайті та в ютуб-каналі Навального.

Юлія Навальна, зокрема, оприлюднила фото документа про відмову у порушенні кримінальної справи. За її словами, вона отримала постанову Слідкому РФ про відмову розслідувати смерть Навального лише через пів року після його смерті.

У постанові йдеться про те, що смерть Навального «не носить кримінального характеру», а нібито є наслідком «комбінованого захворювання» і настала в результаті аритмії.

Як зазначає Навальна, порушення ритму серця неможливо встановити посмертно, а за життя її чоловік не мав хвороб серця.

Вона заявила, що Навальний у день смерті скаржився на сильний біль у животі, але його у передсмертному стані зачинили у штрафному ізоляторі і він помирав один. Джерело такої інформації вона не вказала.

Вдова вимагає порушити кримінальну справу, передати рідним медичні документи та особисті речі Олексія Навального.

Нагадаємо, Навальний помер 16 лютого у виправній колонії «Полярний вовк» Ямало-Ненецького автономного округу. Він відчув себе погано після прогулянки і майже одразу ж знепритомнів. Лікарям не вдалося йому допомогти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Канада ввела санкції проти 13 високопосадовців, співробітників слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції РФ. У повідомленні на сайті канадського уряду зазначено, що всі особи, які потрапили під обмеження, причетні до жорстокого поводження і смерті політика Олексія Навального.

Також до нового пакету санкцій США увійшли співробітники пенітенціарної системи Росії, йдеться у довідці, оприлюдненій Держдепартаментом на тлі розширення обмежувальних заходів. Згідно з документом, рестрикції введено проти двох працівників виправної колонії №3, де помер опозиціонер Олексій Навальний.