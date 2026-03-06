Головна Країна Події в Україні
НБУ дав пораду банкам після скандалу в Угорщині

Нацбанк просить банки скоригувати маршрути перевезень валюти
НБУ після захоплення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині порадив «оминати ризикові країни»

Національний банк рекомендує банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови Нацбанку Андрія Пишного.

«Наша рекомендація: скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування перевезень», – заявив Пишний.

Пишний зазначив, що перевезення готівки наземним транспортом є стандартною практикою з початку повномасштабного вторгнення Росії, тоді як до 2022 року такі операції здебільшого здійснювалися авіатранспортом.

Також він заявив, що позиція Національного банку є чіткою: регулятор повністю підтримує дії Ощадбанку щодо захисту своїх співробітників і повернення валютних цінностей.

«Наша перевірка підтвердила, що вантаж був оформлений належним чином. Пакет супровідних документів відповідає нормам Митного кодексу, договори не мають зауважень з нашого боку. Також Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті», – зазначив очільник Національного банку України.

При цьому Андрій Пишний зауважив, що від угорської сторони не надано чіткої класифікації порушень, підтверджених документами, щодо українських громадян. 

«Бачимо, що представники угорської влади маніпулятивно апелюють до військового бойового досвіду працівників Ощадбанку. Так, ніби Україна не захищається уже чотири роки у повномасштабній війні, а загалом 12 років з моменту вторгнення Росії, а тому чоловіки з військовим досвідом – це норма для нашої країни. Вже сформувалося ціле покоління чоловіків, які мають військовий досвід, а це все ще когось дивує», – додав Пишний.

«Главком» писав, що Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина. Серед затриманих українців: Олександр Кучеряний, Петро Качалов, Геннадій Кузнєцов, Сергій Сидоренко, Валерій Канасбевич, Сергій Малько, Олег Чабауюк.

Очільник закордонного відомства Андрій Сибіга подякував українській команді в МЗС та посольству України в Угорщині, а також правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення.

Теги: Ощадбанк Угорщина Андрій Пишний НБУ

