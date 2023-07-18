Мер Дрогобича та члени виконкому отримали повістки до військкомату

Мер Дрогобича Тарас Кучма та члени виконкому мають прийти у військкомат для уточнення облікових даних

18 липня меру Дрогобича, що на Львівщині, Тарасу Кучмі та членам виконкому на засіданні вручили повістки. Вони мають з'явитися до військкомату для уточнення облікових даних. Про це повідомляє Zaxid.net.

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«Дали повістки всім представникам виконкому і мені в тому числі. Це нормальне явище», – розповів Кучма.

Зі слів мера, після отримання повісток представники виконкому мають прийти у ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

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Тарас Кучма також зазначив, що відповідно до закону він та посадовці міської ради мають бронювання від мобілізації і можуть бути призвані до війська за власним бажанням.

«Якщо треба буде, я як офіцер піду служити. Я просився, мені поки що відмовляють. У мене заступники всі помінялися, для них ще бронювання не оформили, вони ще не пройшли відповідну процедуру», – розповів мер Дрогобича.

Загалом, каже мер, близько 90 працівників виконавчих структур Дрогобицької міськради вже мають бойовий досвід – були на контракті або мобілізовані до ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно депутати Львівської облради отримали повістки.

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До слова, у Києві повістку отримав молодик, який слухав російський реп на вулиці.

Зазначається, що жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею. Небайдужа громадянка повідомила про інцидент поліції.