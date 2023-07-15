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Працівники військкомату в Одесі грубо затримали чоловіка, їх відправлять на фронт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Працівники військкомату в Одесі грубо затримали чоловіка, їх відправлять на фронт
Співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження
фото: скріншот із відео

Люди у формі скрутили та заштовхали чоловіка до мікроавтобуса

Днями у одеських Telegram-каналах з’явилося відео із військовими, які силою заштовхують чоловіка до мікроавтобуса і кудись відвозять. На кадрах видно, як люди у формі затримують цивільного. Той чинить опір, після чого його валять на землю і пакують до транспорту.

Відео зібрало чимало гнівних коментарів. Тим часом, 15 липня Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на ситуацію. У відомстві зазначили, чоловік на відео здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, а це суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану.

«Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій. Співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в транспортний засіб для доставки в центр комплектування», – ідеться у поясненні ТЦК.

У військкоматі також повідомили, що за результатами службової перевірки виявлено тих, хто перевищив службові повноваження. Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де «зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом».

Нагадаємо, військову парамедикиню Альбіну «Акулу» Литвин побили. Вона зробила зауваження чоловікові, який слухав російський шансон.

Раніше в Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового. 

Також на Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал.

 

Теги: чоловік фронт відео конфлікт Одеса

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