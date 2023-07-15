Працівники військкомату в Одесі грубо затримали чоловіка, їх відправлять на фронт

Співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження

Люди у формі скрутили та заштовхали чоловіка до мікроавтобуса

Днями у одеських Telegram-каналах з’явилося відео із військовими, які силою заштовхують чоловіка до мікроавтобуса і кудись відвозять. На кадрах видно, як люди у формі затримують цивільного. Той чинить опір, після чого його валять на землю і пакують до транспорту.

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Відео зібрало чимало гнівних коментарів. Тим часом, 15 липня Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на ситуацію. У відомстві зазначили, чоловік на відео здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, а це суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану.

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«Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій. Співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в транспортний засіб для доставки в центр комплектування», – ідеться у поясненні ТЦК.

У військкоматі також повідомили, що за результатами службової перевірки виявлено тих, хто перевищив службові повноваження. Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де «зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом».

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