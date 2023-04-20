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Зеленський розповів подробиці відрядження на Волинь (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський розповів подробиці відрядження на Волинь (відео)
Зеленський вручив нагороди прикордонникам
фото: скріншот відео

Під час робочої поїздки досягнуто домовленостей щодо кількох інфраструктурних проєктів для посилення регіону

Президент Володимир Зеленський повернувся з відрядження на Волинь, де зустрівся з прикордонниками та провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями та військовими. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні до народу.

«Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території – багато питань. Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави», – сказав український лідер.

Також президент вручив нагороди прикордонникам.

«Разом з усіма нашими силами оборони та безпеки прикордонники воюють на передовій, зокрема й на найбільш тяжких напрямках. Бахмут, загалом Донеччина… Справжні герої, які виконали успішно сотні й сотні бойових завдань», – звітував глава держави.

За його словами, зараз триває підготовка нових підрозділів прикордонників, які приєднаються до «наших активних дій, до руху, який ми поступово розвиваємо».

Крім того, Зеленський розповів про широку нараду з лідерами регіону в різних сферах.

«Сьогодні на Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області. Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, що посилять Волинь. Це важливо і дасть змогу гарантувати довгостроково робочі місця й економічне зростання. Упевнений, усе це ми обов’язково реалізуємо, дуже скоро», – зазначив очільник України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Республіки Польща та Республіки Білорусь.

Теги: прикордонники Волинська область Володимир Зеленський президент

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