Зеленський розповів про робочу поїздку в Одесу та безпекову ситуацію в Чорному морі

Президент провів в Одесі спеціальну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні

Сьогодні, 31 травня, президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Одесу, де відвідав шпиталь, у якому лікуються наші захисники. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

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«Подякував тут (на Одещині – «Главком») нашим воїнам за захист регіону та всієї України. Зокрема, відвідав шпиталь, наших поранених захисників. Побажав якнайшвидшого одужання. Мав честь вручити державні нагороди. Подякував нашим лікарям», – розповів глава держави.

Також Зеленський провів в Одесі спеціальну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні.

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«Керівництво області, військові, правоохоронці. Область – пріоритетна з усіх поглядів. Саме Одещина – одна з основ безпеки всього нашого півдня, а отже, й держави. Дуже важливі результати є на Одещині в Служби безпеки України у протидії російським диверсантам. Була доповідь генерала Москальова щодо ситуації в районах відповідальності ОСУВ «Одеса». Детально розібрали, як посилити оборону. Детально ж обговорили економічні питання, робочі місця, соціальне забезпечення», – звітував президент.

Крім того, він провів виїзне засідання Ставки, де вислухав доповіді командувачів.

«Хортиця», «Таврія», Головком. Особливі доповіді керівників ГУР та СБУ. Деталі – згодом», – заявив очільник України.

За його словами, спеціальна увага зараз приділяється нашому зерновому коридору, безпеці в Чорному морі.

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«Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий чинник. Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі», – сказав Зеленський.

Як приклад, він розповів, що один із трьох портів, які були погоджені в межах Чорноморської зернової ініціативи, порт «Південний» наразі фактично заблокований.

«Понад півтора мільйона тонн агропродукції накопичено в одному «Південному». І це зерно, яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай. Очевидно: що менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів. Тобто блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів. Причому зокрема для тих, відносинами з якими Росія ще й намагається спекулювати», – наголосив глава держави.

Він подякував усім, хто допомагає Україні збільшувати простір безпеки в Чорному морі, хто тисне на Росію задля розблокування постачання продовольства. Президент також провів в Одесі й нараду щодо розвитку портової інфраструктури.

«Працюємо над тим, щоб друга половина цього тижня була змістовною для наших відносин із партнерами. Наші міжнародники роблять усе, щоб цей тиждень можна було завершити потрібними Україні новинами», – зазначив Зеленський.

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Український лідер традиційно подякував Сполученим Штатам Америки, особисто Байдену, обом партіям Конгресу й кожному американцю за новий оборонний пакет для наших воїнів.

«Ракети для «Патріотів», ракети для «Хаймарсів», артилерія та інша дуже необхідна нам зброя. Необхідна саме зараз! Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою заради України, хто на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую всім, хто працює заради нашої держави! Дякую тобі, Одесо, за цей день! Слава Україні!», – завершив президент.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час візиту на Одещину провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.