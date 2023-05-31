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Зеленський провів виїзне засідання Ставки: головні питання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський провів виїзне засідання Ставки: головні питання
Володимир Зеленський заслухав доповіді Генштабу та Міноборони
фото: Офіс президента

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на острові Хортиця

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Одещину провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він написав у Telegram.

«Виїзна Ставка в Одесі. Заслухали командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Окрема доповів командувач Військово-Морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа: захист узбережної інфраструктури, функціонування зернового коридору й інші важливі питання.

Також президент заслухав доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів. Генерал Сирський повідомив, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці.

«Важливі доповіді Буданова та Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції. Тут без подробиць», – додав глава держави.

Нагадаємо, триває 462-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Теги: Володимир Зеленський Одещина війна окупанти ЗСУ

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