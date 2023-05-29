Рятувальники пояснили, де можна купатися в Україні

ДСНС знаходить вибухонебезпечні предмети біля водойм та пляжів

Купатися в озері або відпочивати на березі річки можна тільки в тому випадку, якщо у вашому регіоні не велись бойові дії, адже є велика ймовірність натрапити на міну. Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

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«Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати територію України та знаходити вибухонебезпечні предмети, у тому числі біля водойм – на пляжах, берегах річок», – йдеться у повідомленні.

ДСНС закликає не наражати себе на небезпеку, берегти себе та своїх дітей.

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Нагадаємо, що минулого року на узбережжі Грибівки в Одеській області від розриву підводної міни загинув відпочивальник. Про це повідомляла Одеська міська рада.

«На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям», – пише міська рада.

За словами радника начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, купатися в морі та відпочивати на пляжах заборонено через небезпеку.