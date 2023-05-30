Очільником Одеської ОВА стане скандальний прокурор

Олег Кіпер зізнався, що під час повномасштабного вторгнення виїжджав за кордон у приватних цілях двічі

Олег Кіпер оскандалився тим, що їздив на новорічно-різдвяні свята у відпустку за кордон під час війни

Кабінет міністрів дав погодження на призначення нового голови Одеської обласної державної адміністрації. Ним стане головний прокурор Києва Олег Кіпер. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними «Схем», Олег Кіпер їздив на новорічно-різдвяні свята у відпустку за кордон – там він провів загалом 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го.

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Прокурор відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське». Водночас встановлено, що на момент цієї публікації офіційні органи РФ обліковують російський паспорт дружини головного прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний.

Кіпер зізнався, що під час повномасштабного вторгнення виїжджав за кордон у приватних цілях двічі. Окрім новорічної відпустки, він також розповів, що їздив у відпустку до Відня (Австрія) у серпні 2022-го, за його словами, поїздка була з метою лікування. На підтвердження своїх слів він надав квитанцію про оплату медичних послуг у одній в віденських приватних клінік на суму у 1,5 тисячі євро.