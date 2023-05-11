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Зеленський розповів про втрати в ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський розповів про втрати в ЗСУ
Триває 442-га доба повномасштабної війни
фото ілюстративне

Командування розуміє втрати власної армії у війні, проте буде і надалі приховувати цю інформацію від громадськості

Військово-політичне керівництво України ухвалило рішення не ділитися інформацією про втрати та планує й надалі слідувати йому. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

«Є інформація, якою ми не ділимось. Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри. Є, на жаль, смерті, є, на жаль, жертви, є на жаль, поранені. Нам не все одно, скільки людей поранено і скільки людей загинуло. Ми розуміємо кількість полонених», – сказав Зеленський.

Крім того, президент додав, що українська влада знає кількість полонених Росією українців.

«Ми розуміємо, скільки тих людей, яких зараз з нами немає. Є відповідне рішення держави. Ми будемо слідувати цьому рішенню», – додав глава держави.

Нагадаємо, триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Володимир Зеленський війна ЗСУ

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