Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Орловській області невідомі кинули коктейлі Молотова в будівлю адміністрації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Орловській області невідомі кинули коктейлі Молотова в будівлю адміністрації
Під час гасіння один із співробітників отримав опіки
Андрій Кличков/Telegram

У будівлі обладміністрації виникла пожежа 

Сьогодні, близько 7:50 у Росії в центральний вхід будівлі Орловської обласної адміністрації хтось кинув дві пляшки із запальною сумішшю. Про це повідомив губернатор російського регіону Андрій Кличков.

Повідомляється, що пожежу оперативно загасили, але під час гасіння один із співробітників отримав опіки. Йому надано медичну допомогу.

«Якщо хтось вирішив так відзначити День незалежності України, то говорю ще раз – ми як допомагали нашій армії, яка бере участь у спецоперації, так і продовжимо допомагати. Як допомагали біженцям із Донбасу, так і продовжимо допомагати», – написав Кличков в Telegram.

Нагадаємо, сьогодні на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Івана Сушка. Він загинув.

До слова, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

Читайте також: День Незалежності в умовах війни: список правил і обмежень
Теги: росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежники не можуть впоратися з вогнем 
У Ростовській області РФ вирують масштабні пожежі (фото, відео)
16 серпня, 11:40
Влада Бєлгорода вигадала дивне пояснення пожежі на складі боєприпасів
Влада Бєлгорода вигадала дивне пояснення пожежі на складі боєприпасів
Вчора, 18:54
Іван Сушко був виконуючим обов’язки «голови смт Михайлівка»
На Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка
Сьогодні, 10:13

Соціум

В Орловській області невідомі кинули коктейлі Молотова в будівлю адміністрації
В Орловській області невідомі кинули коктейлі Молотова в будівлю адміністрації
Активісти в Молдові понесуть до посольства РФ квіти, які заслужили окупанти
Активісти в Молдові понесуть до посольства РФ квіти, які заслужили окупанти
Українці в Румунії вийдуть на Марш сміливості (відео)
Українці в Румунії вийдуть на Марш сміливості (відео)
Латвія зносить 79-метровий радянський пам’ятник, росіяни влаштували бунт
Латвія зносить 79-метровий радянський пам’ятник, росіяни влаштували бунт
Вбивство дочки Дугіна: «батько» підозрюваної розсмішив мережу «одкровенням» (відео)
Вбивство дочки Дугіна: «батько» підозрюваної розсмішив мережу «одкровенням» (відео)
Влада Китаю змінила фінал нового мультфільму про міньйонів
Влада Китаю змінила фінал нового мультфільму про міньйонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
55K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
52K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
50K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
38K
Загарбник зізнався, що у них армія збоченців (відео)
37K
Росія показала новий безпілотний вертоліт: чи варто ЗСУ боятися (фото, відео)

Новини

Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту