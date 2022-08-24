В Орловській області невідомі кинули коктейлі Молотова в будівлю адміністрації

Під час гасіння один із співробітників отримав опіки

У будівлі обладміністрації виникла пожежа

Сьогодні, близько 7:50 у Росії в центральний вхід будівлі Орловської обласної адміністрації хтось кинув дві пляшки із запальною сумішшю. Про це повідомив губернатор російського регіону Андрій Кличков.

Повідомляється, що пожежу оперативно загасили, але під час гасіння один із співробітників отримав опіки. Йому надано медичну допомогу.

«Якщо хтось вирішив так відзначити День незалежності України, то говорю ще раз – ми як допомагали нашій армії, яка бере участь у спецоперації, так і продовжимо допомагати. Як допомагали біженцям із Донбасу, так і продовжимо допомагати», – написав Кличков в Telegram.

Нагадаємо, сьогодні на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Івана Сушка. Він загинув.

До слова, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.