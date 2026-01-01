Росія вдарила по залізничній інфраструктурі України

Ремонтні бригади «Укрзалізниці» вже працюють над усуненням наслідків удару росіян

Російські окупанти у перший день 2026 року атакували залізничну інфраструктуру України, пошкоджено локомотивне депо, вантажні вагони та інші об’єкти логістики. Про це 1 січня повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

За його словами, пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.

Росіяни пошкодили локомотивне депо та вантажні вагони фото: Олексій Кулеба

Також армія РФ атакувала станцію у Конотопі, де уражено вантажні вагони.

У перший день 2026 року РФ атакувала залізничну інфраструктуру України фото: Олексій Кулеба

Ремонтні бригади «Укрзалізниці» ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула.

Нагадаємо, війська РФ у перший день нового року здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України. В Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею уражено портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури. Постраждалих немає.

31 грудня російські окупанти ввечері та вночі продовжували атаки на Нікопольщину. Про це 1 січня повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, під ударом росіян опинились райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Ворог застосовував FPV-дрони та артилерію.

До слова, упродовж ночі російські загарбники масовано атакували Волинь. Унаслідок обстрілів спалахнули масштабні пожежі.

Зазначається, що рятувальники ліквідували загоряння, які виникли на об’єктах критичної інфраструктури. До гасіння було залучено понад 90 надзвичайників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.