Зеленський анонсував нові програми підтримки українців у наступному році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців у наступному році
Президент пообіцяв, що наступного року уряд напрацює нові ініціативи
фото: Офіс президента

Глава держави наголосив, що допомога населенню, як-от програма «Зимова підтримка», дійсно працює

Президент України Володимир Зеленський розповів про нові програми підтримки громадян України. Вони будуть реалізовані у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Очільник України розповів, що майже 18 мільйонів громадян подали заявку на отримання зимової підтримки. «Важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва – це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку. Кошти ж можна буде використати до червня, тобто кожен із цих майже 18 мільйонів українців встигне скористатися програмою», – каже він.

Президент наголосив, що подібні формати підтримки від держави по-справжньому працюють і не лише в Україні. «Ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють – пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові», – зазначи Зеленський.

Нагадаємо, починаючи з 11 грудня, 1 тис. грн допомоги у межах програми «Зимова підтримка» можна витрачати на продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних, розрахувавшись карткою «Національний кешбек».

Як отримати 1 тис. грн

Прийом заявок на програму триває: оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року онлайн через застосунок «Дія» або письмово у відділеннях «Укрпошти» – таких точок по Україні понад 26 тис. Станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із яких більшість – майже 13 млн – онлайн. Ще 1,2 млн людей оформили допомогу самостійно через «Укрпошту».

До якого часу можна використати тисячу

Якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через «Дію», їх можна витратити до 30 червня 2026 року.

Ті українці, які отримують пенсію або соціальні виплати через «Укрпошту» та для яких виплату сформовано автоматично, а також ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, можуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року. Це продовжені урядом терміни використання допомоги – тепер отримувачі «Зимової підтримки» через Укрпошту матимуть більше часу, щоб витратити кошти.

Як відомо, Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінсоцполітики та продовжив терміни використання 1 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка»

