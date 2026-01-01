РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено причали та техніку

Дронова атака РФ у перший день року пошкодила порти Одещини

Дронова атака РФ пошкодила причали, техніку та об’єкти інфраструктури на Одещині

Війська РФ у перший день нового року здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

За його словами, в Ізмаїльському порту пошкоджено портові причали та техніку.

В Ізмаїльському та Одеському портах зафіксовано наслідки атаки РФ фото: ДСНС Одещини

В Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею уражено портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури. Постраждалих немає.

В Ізмаїльському порту постраждали причали й техніка, в Одеському – обладнання та транспортні засоби фото: ДСНС Одещини

На місцях працюють профільні служби, рятувальники, триває ліквідація наслідків та оцінка збитків.

Нагадаємо, 31 грудня російські окупанти ввечері та вночі продовжували атаки на Нікопольщину. Про це 1 січня повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, під ударом росіян опинились райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Ворог застосовував FPV-дрони та артилерію.

До слова, упродовж ночі російські загарбники масовано атакували Волинь. Унаслідок обстрілів спалахнули масштабні пожежі.

Зазначається, що рятувальники ліквідували загоряння, які виникли на об’єктах критичної інфраструктури. До гасіння було залучено понад 90 надзвичайників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.